"And Just Like That..." : va-t-il y avoir une saison 2 ?

Toutes les bonnes choses ont une fin. Ce vendredi, Salto diffusera le dernier épisode de And Just Like That..., la suite de Sex and the City (Les fans américains le découvriront, eux, ce jeudi soir). Alors qu'on a pris un plaisir fou à retrouver les héroïnes de la série culte désormais confrontées à des problématiques de leur âge, on aimerait évidemment voir une deuxième saison.

Si rien n'a encore été acté par HBO Max, Michael Patrick King a donné un peu d'espoir aux fans. "Nous avons fait quelque chose qui était difficile à faire, c'est-à-dire que nous avons pris quelque chose de familier, d'ancien, pour en faire quelque chose de nouveau. Pour le meilleur et pour le pire", a confié à Variety le producteur exécutif du feuilleton qui confirme que, sur le papier, Sarah Jessica Parker est également partante.