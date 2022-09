"Sexe Intentions" : Sarah Michelle Gellar sera bien au casting de la série

La fiction en projet pour la chaîne NBC se déroulera 15 ans après le dénouement du long-métrage qui racontait le triangle amoureux et sulfureux entre Sébastien Valmont (Ryan Philippe), sa demi-sœur Kathryn et la pure Annette (Reese Witherspoon). Après la mort de son demi-frère, Kathryn, désormais mariée à un millionnaire, tentera de prendre le contrôle de l'entreprise Valmont International. Mais pour cela, elle devra gagner l'affection de Bash Casey (Taylor John Smith), le fils unique d'Annette et Sébastien, qui découvrira l'histoire de ses parents grâce au journal de son père. On ne sait pas encore si Reese Witherspoon sera aussi de la partie.



