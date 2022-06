Après 12 ans d'amour, la chanteuse Shakira et le footballeur Gerard Piqué se séparent

"Nous avons le regret de confirmer que nous sommes en cours de séparation", annonce le couple dans un communiqué transmis à l'AFP par les avocats de la chanteuse. "Pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre plus grande priorité, nous demandons le respect de notre vie privée", poursuit le texte. Shakira et Gérard Piqué sont parents de deux garçons, Milan, né en 2013 et Sasha, né en 2015. La famille vit actuellement dans la périphérie de Barcelone. Plus qu'un métier, le football a été leur point de départ.