Accusée de fraude fiscale, Shakira sera jugée prochainement en Espagne

Le parquet affirme que Shakira s’est installée en Espagne dès 2011. Elle débutait alors sa relation avec le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué, le père de ses deux fils dont elle est aujourd'hui séparée. Sauf que l’interprète de 'Waka Waka" a conservé sa résidence fiscale aux Bahamas, considérées comme un paradis fiscal, jusqu'en 2015. La principale intéressée affirme qu’elle "n’a pas du tout passé 183 jours par an (en Espagne) à cette époque".

"J’étais occupée à remplir mes engagements professionnels à travers le monde", insiste-t-elle. Ses avocats soulignent que jusqu'en 2014, ses revenus provenaient principalement de ses tournées internationales ou de sa participation à l'émission "The Voice" aux États-Unis et qu'elle ne vivait pas plus de six mois par an en Espagne, condition requise pour établir sa résidence fiscale dans le pays.