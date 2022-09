Shakira se confie sur son divorce "très difficile" avec Gérard Piqué

Alors qu'elle est accusée par le gouvernement espagnol de fraude fiscale – "Ce sont des fausses accusations (…), je suis confiante que la justice me donnera raison" – la chanteuse de 45 ans traverse une période compliquée de sa vie. "J’ai l’impression que tout cela n’est qu’un mauvais rêve et que je vais me réveiller à un moment donné. Mais non, c’est réel", admet-elle tout en avouant être déçue que son couple qu'elle pensait "sacré" soit "transformé en quelque chose de vulgarisé et de déprécié par les médias". Des médias qui ont notamment publié des photos de Gerard Piqué avec sa nouvelle compagne.