"Je n'en ai pas fini avec la vie" : Shannen Doherty parlera de sa lutte contre le cancer dans un podcast

L’actrice américaine de 52 ans se prépare "à s’ouvrir comme jamais auparavant dans une série de conversations brutalement honnêtes", notamment avec les médecins qui la suivent. Des échanges qui auront lieu toutes les semaines à partir du 6 décembre dans un podcast intitulé "Let’s Be Clear", "Soyons clairs". L’occasion de revenir plus en détails sur le combat qu’elle mène depuis huit mois contre un cancer du sein désormais étendu à ses os.

Elle a fait de son compte Instagram son journal de bord face à la maladie. Shannen Doherty veut aller plus loin et promet de livrer la vérité, rien que la vérité sur son quotidien. Comme beaucoup de célébrités avant elle, l’actrice américaine de 54 ans a choisi de lancer son propre podcast. Son titre ? "Let's Be Clear with Shannen Doherty" (Soyons clairs avec Shannen Doherty), une invitation à la transparence la plus totale. "Je vais m'ouvrir comme jamais auparavant dans une série de conversations brutalement honnêtes avec des personnes très spéciales et influentes dans ma vie", explique-t-elle.

Lorsque je travaille et que je suis créative, la dépression n'a pas sa place. Cela me nourrit Shannen Doherty à "People"

Parmi ses futurs invités, elle cite "d’anciennes co-vedettes", ses amis, sa famille mais aussi "les brillants médecins qui l’ont guidée dans son expérience du cancer". Depuis 2015, Shannen Doherty n’a rien caché de son combat contre le cancer du sein, évoquant les difficiles séances de radiothérapie et annonçant sa rechute après sa rémission. "Nous explorons vraiment les différentes phases et étapes du cancer, ce que c'est que de perdre ses cheveux une multitude de fois, comment rester authentique avec soi-même tout en restant authentique avec le mouvement de lutte contre le cancer", explique-t-elle au magazine People, espérant transformer son podcast en source d’information pour les malades mais aussi leurs proches.

Shannen Doherty, qui parlera également de ses différentes expériences professionnelles dont La petite maison dans la prairie et Beverly Hills, compte enregistrer trois émissions par jour alors que la diffusion sera hebdomadaire à partir du 6 décembre. "Lorsque je travaille et que je suis créative, la dépression n'a pas sa place. Cela me nourrit", dit-elle. "Le travail me rend tellement heureuse. Même les producteurs de mon podcast m'ont dit : "Vraiment ? Tu vas faire trois épisodes en une journée ? C'est beaucoup. Et moi, je me disais que je pouvais en faire cinq en une journée. Je me lance… C'est aussi très stimulant. J'adore ça. Cela m'aide à coup sûr", ajoute-t-elle.

À l’été, la comédienne révélait que des métastases avaient été trouvés dans son cerveau six mois plus tôt. Dans People cette semaine, elle annonce que son cancer du sein au stade 4 s’est propagé à ses os mais que "tout se passe bien pour elle". En huit ans, Shannen Doherty n’a jamais rien perdu de son optimisme. "Je n’en ai pas fini avec la vie, je n’en ai pas fini avec l’amour. Je n’en ai pas fini avec la création ni avec l’espoir de changer les choses pour le mieux. Je n’en ai juste pas fini", martèle-t-elle. Un message d’espoir pour tous ceux qui, comme elle, se battent au jour le jour.