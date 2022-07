"She Said", le film sur l’affaire Weinstein, est-il le premier candidat sérieux aux Oscars 2023 ?

Ce n’est pas la fin de ses ennuis judiciaires puisqu’un second procès s’ouvrira en octobre prochain à Los Angeles. Accusé de viols et d’agressions sexuelles sur cinq femmes, le producteur aujourd'hui âgé de 70 ans encourt jusqu’à 140 ans de prison supplémentaires. Depuis les premières révélations, plus de 90 femmes, dont les stars Angelina Jolie, Asia Argento et Ashley Judd, ont témoigné contre lui. Il a toujours nié les faits, assurant que toutes ses accusatrices étaient consentantes.

En découvrant la bande-annonce de She Said, vous vous demanderez peut-être qui est le comédien qui incarne Harvey Weinstein, qu’on aperçoit brièvement de dos à l’image. Si on ne sait pas encore s’il apparaîtra davantage à l’écran, il est interprété par Mike Houston, un comédien qu’on a pu voir dans les séries Orange Is the New Black et Gotham. Prévue aux États-Unis le 18 novembre, juste à temps pour la course aux Oscars 2023, la sortie du film en France est calée au 4 janvier 2023.