"Si je peux" : Afida Turner espère avoir un enfant avec son défunt mari, le fils de Tina Turner

"Ronnie avait une forte personnalité avec une grande énergie et une folie qui étaient parfaites", poursuit celle qui a aidé son compagnon à traverser des périodes sombres marquées par la dépression, les addictions et le suicide de son demi-frère Craig. "J’ai sauvé sa vie. Nous étions tous les deux un peu comme des orphelins : des âmes brisées, des cœurs brisés et je faisais tout pour lui", dit-elle, glissant plus tard qu’elle "ne trouvera jamais plus un homme comme lui dans sa vie".

Afida Turner espère pouvoir lancer la procédure de FIV d’ici son prochain anniversaire le 22 décembre. "C’est toujours terrible car il n’est plus là mais qu’est-ce que je peux faire ? Au moins, j’aurai un tout-petit qui ressemble à Ronnie. Un monstre comme moi et lui, vous imaginez ?"