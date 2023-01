Silencieuse face aux révélations du prince Harry, la famille royale fête l’anniversaire de Kate

Elle a soufflé ses 40 ans avec un record de popularité et un rôle de plus en plus important au sein de la famille royale britannique. Un an plus tard, ce 9 janvier a une saveur quelque peu différente. Kate Middleton prend une année de plus dans un contexte compliqué pour les Windsor, pointés du doigt dans une autobiographie sans filtre du cadet de Charles III. "La princesse de Galles aura de meilleurs anniversaires alors que Harry la replonge dans la querelle avec Meghan", écrit la spécialiste de la royauté Camilla Tominey dans le Telegraph, peu après la diffusion d’une interview vérité du duc de Sussex sur la chaîne britannique ITV que TF1 propose ce jour à 23h10.