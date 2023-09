Skakira à nouveau accusée de fraude fiscale, en attente de son procès en Espagne

Il requiert à son encontre plus de huit ans de prison et une amende avoisinant les 24 millions d'euros dans cette affaire. "L'équipe juridique de Shakira se concentre sur la préparation (de ce) procès", ont ajouté les représentants de la star. La vie privée de la Colombienne est revenue sur le devant de la scène en juin 2022 lorsqu'elle s'est séparée de l'ancien footballeur du Barça Gerard Piqué avec qui elle était en couple depuis plus de dix ans et avec qui elle a eu deux enfants. Après être parvenue à un accord sur la garde de leurs enfants, Shakira a déménagé avec eux à Miami.