Skyblog : clap de fin pour le pionnier des réseaux sociaux

Un morceau d'histoire d'Internet. La plateforme de Skyblogs, lancée par le groupe de la radio Skyrock, va disparaître, a annoncé son fondateur ce vendredi. "Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public", le 21 août, ont écrit Pierre Bellanger, fondateur et président du groupe Skyrock, et son directeur général délégué adjoint Jérôme Aguesse.