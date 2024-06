Après son passage remarqué à l'Eurovision, le chanteur a dévoilé ce vendredi une chanson inédite. Baptisée "Résister (What about peace ?)", elle appelle à la paix et à la solidarité à une époque où le monde est plus divisé que jamais. Slimane a d'ailleurs choisi de chanter en français, mais également en anglais afin de toucher le plus grand nombre.

Il veut faire passer un message de paix. Après avoir triomphé à l'Eurovision, Slimane a dévoilé ce vendredi une nouvelle chanson inédite baptisée "Résister (What about peace ?)". Interprété en français et en anglais, ce titre qu'il a confectionné avec ses fidèles acolytes Yaacov et Meir Salah, est un cri du cœur du chanteur qui appelle à la paix et à l'unité à un moment où le monde semble plus divisé que jamais.

"Résister aux chants des sirènes / Je veux croire en la paix, pour pas mourir de haine / Je dois résister, alors je te dis je t'aime / Faudrait qu'on se parle, pour comprendre nos peines / Désolé, j'ai trop mal, je ne peux plus me taire / Et je sais que t'as mal alors on fait quoi mon frère ?", chante l'ancien gagnant de "The Voice" et coach de "The Voice Kids".

Un clip sur le parvis de Notre-Dame de Paris

"What about peace ? / What about freedom ? What about love for all the children in this crazy world ?", poursuit-il en anglais (Et la paix ? / Et la liberté ? Et l'amour pour tous les enfants de ce monde fou ?").

Sur son compte Instagram, Slimane a publié un extrait du clip qui sera dévoilé ce vendredi à partir de 16h. On peut voir le papa d'Esmeralda vêtu de blanc devant le parvis de Notre-Dame de Paris entouré d’un chœur qui reprend son refrain. Un lieu hautement symbolique...

Artiste engagé, Slimane n'avait pas hésité à interrompre ses répétitions lors de la finale de l'Eurovision pour faire passer un message au public. "Tout le monde, je dois dire quelque chose... Je suis désolé, je ne parle pas très bien anglais. Quand j'étais enfant, je rêvais de musique, je rêvais de ce rêve d'être chanteur pour chanter la paix et chanter l'amour. Nous devons être unis par la musique, oui, mais aussi unis par l'amour et la paix. Merci beaucoup", avait lancé le chanteur arrivé quatrième au classement.