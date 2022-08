SMS cachés, photos interdites : le procès Amber Heard vs Johnny Depp continue de livrer ses secrets

On pensait avoir tout vu et tout entendu lors des six semaines d’audience. Mais deux mois après le verdict, le procès pour diffamation entre les ex-époux Amber Heard et Johnny Depp n’en a visiblement pas fini avec les révélations. Plusieurs médias américains, dont le New York Post, Newsweek et The Daily Beast, ont passé le week-end à éplucher les milliers de pages mises en ligne par la justice détaillant ce qui s’est joué en coulisses avant l’ouverture des débats.