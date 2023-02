Snobée par les Oscars, l’actrice Danielle Deadwyler se dit victime de "misogynoir"

Pour ses admirateurs, c’était son année. Dans Emmett Till, un drame historique en salles en France ce mercredi, la comédienne Danielle Deadwyler incarne Mamie Till, une enseignante du Mississippi devenue une célèbre militante des droits civiques après le meurtre de son fils de 14 ans par des suprémacistes blancs, en 1955. Un drame emblématique, qui entre hélas toujours en résonance avec l’actualité, et dans lequel la performance de la jeune femme a été salué par la critique.

Le 24 janvier dernier, à l’annonce des nominations aux Oscars, de nombreux internautes ont été étonnés qu’elle ne figure pas dans la liste des prétendantes au trophée de la meilleure actrice. Une absence d’autant plus remarquée que Viola Davis, l’autre comédienne afro-américaine pressentie pour son rôle d'Amazone dans The Woman King, a elle aussi été mise de côté par les votants qui leur ont préféré Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Ana De Armas, Michelle Williams et l’invitée surprise Andrea Riseborough.