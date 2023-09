So Good Festival : à Marseille, une journée pour encourager l’écologie culturelle

Le So Good Festival : un jour et une nuit pour un monde plus solidaire et durable. Sans ambages, l’organisation affiche ses ambitions : "Réunir 6 500 personnes à la Friche la Belle de Mai pour faire de la cité phocéenne la nouvelle capitale de l’impact."

Vendredi 15 septembre, entre 9 h et 2 h du matin du lendemain, le festival réunit artistes, activistes, humoristes, entrepreneurs et habitants des quartiers. Entre le rooftop, le grand plateau, la place horizon ou le Seita Club, des rencontres, ateliers, stands up et autres expériences artistiques s’engagent à sensibiliser, faire rire et participer les festivaliers.

Pour sa première édition, le festival aspire à proposer des expériences concrètes pour passer à l’action. Loïc Yviquel, président du festival, n’en veut pas moins divertir : "En s'adressant aux salariés, à la jeunesse et au grand public, le So Good Festival est fait pour convaincre, inspirer et réunir autour de valeurs communes : engagement écologique, inclusion, diversité."