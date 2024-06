La deuxième édition du So good MAIF Festival se tiendra les 19, 20 et 21 septembre à la Friche La Belle de Mai de Marseille Objectif de l'événement : mêler musique, humour, réflexion et environnement pour renforcer l’impact de chacun. Parmi les artistes présents, on retrouvera notamment Hoshi, Rim’K, Swann Perissé, Lucie Lucas ou encore Yann Arthus-Bertrand.

Joindre l'utile à l'agréable. La deuxième édition du So good MAIF Festival se tiendra les 19, 20 et 21 septembre à la Friche La Belle de Mai de Marseille. L'évènement qui propose de "s’ambiancer pour un monde meilleur" se présente comme une nouvelle forme d'action collective au service de la transformation positive de la société. "Il faut sortir du débat anxiogène et culpabilisateur. On peut évoquer les choses sérieusement dans la joie", explique Loïc Yviquel, cofondateur et président du festival.

Repenser une société plus durable et plus inclusive

Au menu : des concerts, des spectacles d'humoristes des ateliers et des conférences pour repenser une société plus durable et plus inclusive. Après la chanteuse Hoshi, tête d’affiche côté musique, Swann Perissé et Shirley Souagnon, côté humour ou encore Yann Arthus-Bertrand, Lucie Lucas, Cyril Dion et Michaël Jeremiasz côté speaker, les rappeurs Rim’K et Achim ont, eux aussi, répondu présents.

L'an dernier, le succès du Festival avait surpris les organisateurs. Les 6500 places avaient été vendues avant l’ouverture, a indiqué sa directrice générale, Sandra de Bailliencourt. Cette deuxième édition qui se déroule sur trois jours espère attirer 8000 personnes. La billetterie est déjà ouverte avec des prix "so good" dès 17 euros pour la journée en Early Bird, 35 euros en Earlybird soirée et 47 euros en Earlybird journée et soirée. Et pour ceux qui n’ont pas les moyens de régler leur place, ils peuvent se présenter au guichet déchets avec le contenu de leurs sacs à recycler pour obtenir un billet d’entrée gratuit.