Le mythique piano de Freddie Mercury explose les compteurs lors d'une vente aux enchères

Ouverte et fermée au rythme de "We Will Rock You", la soirée a vu 59 lots partir sous le marteau d'Oliver Barker, président de Sotheby's Europe, pour un total de plus de 12 millions de livres sterling (14 millions d'euros), le double de l'estimation initiale. Le premier d’entre eux : la porte verte de Garden Lodge, la maison du chanteur dans l’ouest de Londres. Saturée de graffitis de fans, elle a été vendue pour 412.750 livres sterling (481.736 euros), pulvérisant l'estimation, entre 15.000 et 25.000 livres sterling.

Autre pièce majeure, le manuscrit de "Bohemian Rhapsody" a été vendu 1,3 million de livres sterling (1,6 million d'euros), alors que l’estimation initiale se situait entre 800.000 et 1,2 million de livres sterling. Un grand "oooouuhh" a envahi la salle quand a été franchie la barre du million de livres. Les quinze pages écrites au crayon à papier et stylo à bille révèlent les différentes directions envisagées par l'artiste pour ce titre qui devait initialement s'appeler "Mongolian Rhapsody".