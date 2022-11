"Les Amandiers" : qui est Sofiane Bennacer, le jeune espoir du cinéma français mis en examen pour viols et violences ?

La magistrate précise qu’il lui est interdit de rencontrer les plaignantes et les témoins parmi lesquels Valeria Bruni-Tedeschi. Enfin son contrôle judiciaire l’empêche de se rendre à Mulhouse et Paris. D’après elle, les faits qui lui sont reprochés se seraient produits "entre 2018 et 2019" à Mulhouse, Strasbourg et Paris, dans le milieu du théâtre. Selon Le Parisien, les victimes présumées décrivent toute "une liaison sous emprise, au cours de laquelle des relations non consenties auraient eu lieu".

Le quotidien affirme que Théâtre national de Strasbourg (TNS), où Sofiane Bennacer avait été admis à l'école en 2019, avait saisi le ministère de la Culture des faits "de violences sexistes, sexuelles et de harcèlement dont elle avait été informée". Le ministère avait ensuite fait un signalement à la justice, indique aujourd’hui Edwige Roux-Morizot, sans préciser la date.