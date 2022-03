Ukraine : la fresque de JR va être vendue en NFT

Il veut en faire plus. Une semaine après avoir déployé le portrait géant d'une petite fille en plein centre de Lviv, l'artiste JR veut aller plus loin pour aider l'Ukraine. Le street artist a décidé de vendre son œuvre éphémère en NFT – soit des actes de propriété liés à des œuvres d'art numériques – afin de venir en aide aux réfugiés Ukrainiens face à l'invasion de la Russie.

"La monnaie crypto permet une transparence totale. Je suis sur le terrain cette semaine, pour voir exactement les besoins, et comme on n'a pas de frais de structure (...), on lance l'action", a expliqué au micro de France Inter l'artiste actuellement en Pologne et qui donne le coup d'envoi de l'opération "L'art peut-il changer la guerre ?". Disponible à l'achat en NFT sur son site, la photo coûte 180 dollars (environ 160 euros), qui seront reversés en intégralité à l'aide aux réfugiés.