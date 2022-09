"Son titre l’a protégé" : le prince Andrew et ses liens avec Jeffrey Epstein au cœur d’un documentaire

En retrait de la famille royale britannique depuis l'automne 2019, le prince Andrew a retrouvé un peu de sa stature lors des funérailles de sa mère Elizabeth II, dont on disait qu’il était le fils préféré. Déchu de son titre d’Altesse royale et de ses honneurs militaires, il a tout de même été autorisé à porter son uniforme pour "la veillée des princes" aux côtés de ses frères le roi Charles III et le prince Edward, et de sa sœur la princesse Anne à Londres. Quelques jours plus tôt à Édimbourg, il était pris à parti par un homme dans la foule criant "Vieux malade !". Ce dernier a été interpellé.