Monarchie britannique : en France, Elisabeth II bien plus populaire que Charles III

Enfin, si les Français trouvent que la famille royale incarne les valeurs britanniques, ils ne la trouvent pas utile, plus adaptée à la société, dépensière, voir "trop people". 61% des Français interrogés considèrent d'ailleurs que le décès de la reine est avant tout une actualité people.

L’enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 18 septembre 2022. Auprès de l’ensemble des Français, la marge d’erreur s’établit, selon le score visé, à plus ou moins 1,4 et 3,1

points.