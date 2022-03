Soprano reste la personnalité préférée des enfants, devant Michou et Kylian Mbappé

Le footballeur Kylian Mbappé complète le podium, devant l'astronaute Thomas Pesquet, le gardien de but Hugo Lloris, le comédien Jean-Paul Rouve et le magicien Eric Antoine. Le duo Bigflo et Oli se classe 9e. Teddy Riner est quant à lui 11e. Autres youtubeurs et influenceurs à faire leur entrée dans ce palmarès, McFly et Carlito (7 millions d'abonnés) s'installent à la 14e place.