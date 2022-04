"Sorcière" ou "victime" ? Qui est vraiment Amber Heard, l’ex-épouse de Johnny Depp

À l’époque, la carrière de Johnny Depp n’est pas encore en péril. Il est encore le Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes et pour jouer dans le cinquième volet, Disney lui verse le salaire record de 50 millions de dollars. Le tournage débute en mars 2015 en Australie, quelques semaines après le mariage du couple aux Bahamas. Un tournage qui va d'ailleurs se révéler pour le moins rocambolesque : le 10 mars, il est en effet annoncé que l’acteur s’est blessé en marge du tournage et doit être rapatrié en urgence aux États-Unis, laissant des centaines de techniciens sur le carreau. Ce n’est que bien plus tard qu’on apprendra qu’il a perdu un bout de doigt lors d’une dispute avec sa jeune épouse, un épisode que l’un et l’autre réécrira à sa manière.

Mais ce n’est pas tout ! En mai, Johnny et Amber sont accusés d’avoir fait entrer sur le sol australien Pistol et Boo, les deux Yorks de la jeune femme, sans respecter la quarantaine obligatoire. L’affaire sera jugée un an plus tard, en avril 2016, et outre une grosse amende, le couple est contraint de filmer une vidéo surréaliste, face caméra, dans laquelle ils présentent leurs excuses et vantent la sévérité des lois sanitaires australiennes. Du pain béni pour les réseaux sociaux qui n’hésitent pas à ridiculiser les deux vedettes qui se séparent, un mois plus tard, avant d’entamer la procédure de divorce qu’on connaît.