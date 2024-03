Manu Payet dans "Kung Fu Panda" : "Po nous apprend à être un peu plus indulgents avec nous-mêmes"

Le quatrième film de la saga "Kung Fu Panda" arrive ce mercredi dans les salles. Voix française du héros, Manu Payet est ravi de retrouver ce sympathique panda qui nous rappelle que les apparences sont trompeuses. "Ce nouveau volet est une pépite", nous a confié l'humoriste et comédien.

C'est un personnage pour lequel il a une tendresse particulière. Après huit ans d'absence, Manu Payet retrouve Po, le héros de Kung Fu Panda, pour un quatrième volet très réussi qui nous rappelle, une fois de plus, que les apparences sont trompeuses. En dépit de sa carrure et de sa maladresse, ce panda paresseux et fan de raviolis est devenu au fil du temps un formidable Guerrier Dragon, protecteur de la vallée.

Alors qu'il savoure son titre, son destin va être de nouveau bouleversé. Nommé chef spirituel de la vallée de la Paix, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion. Mais céder la main ne s'avère pas si facile que ça, d'autant qu'il va croiser la route de Zhen, une renarde voleuse et rusée, mais surtout de la Caméléone, une sorcière aussi mal intentionnée que puissante.

Ce serait bien que ce Guerrier Dragon fasse un tour dans la vraie vie Manu Payet

Ça faisait huit ans qu'on n'avait pas revu Po. Il vous avait manqué ?

C’est hyper long huit ans, j’étais très content de retrouver Po ! Il est devenu, au fil des années, un vieux copain dont je n’avais plus de nouvelles. Quand j’ai appris qu’ils préparaient un quatrième volet, je n'étais pas content parce que j’allais le doubler à nouveau, j’étais heureux tout court.

C'est agréable de voir un maitre de kung-fu qui n'a pas les caractéristiques habituelles des héros du genre ?

Oui complètement. Po nous apprend à être un peu plus indulgent avec nous-mêmes parce qu’on s’inflige souvent beaucoup de choses. Ce serait bien que ce Guerrier Dragon fasse un tour dans la vraie vie. Ça ferait du bien à beaucoup de Vallées !

Po va devoir apprendre à lâcher prise Manu Payet

Dans ce nouveau volet, Po est nommé chef spirituel de la Vallée de la Paix. Il va devoir trouver son successeur. C'est un sacré challenge…

Il va devoir accepter de passer la main alors qu’il a galéré pour devenir le Guerrier Dragon ! Même moi, je me suis dit que ce n'est pas juste ! Mais Po va devoir apprendre à lâcher prise.

Et vous, si vous deviez céder la main pour le doublage de Po, qui pourrait être votre successeur ?

Vous me posez une colle ! Il faudra bien que je le fasse un jour, mais je garde Po encore un peu pour moi, le temps de ces aventures-là quand même. Je l’aime beaucoup ce film, je trouve qu’il est très réussi. Je m’attendais à ce que ce soit bien, mais pas que ce soit une telle pépite.

Julien Doré, un autre fan de panda...

Julien Doré est un grand fan de panda. Pourrait-il être un bon successeur ?

Ouais dis donc Doré, c’est quoi cette histoire de panda ? C’est moi le panda ! Peut-être qu'il pourrait me succéder, il est bon et il est très drôle.

Dans ce volet, on monte d'un cran au niveau de l'action avec des combats à couper le souffle, mais aussi au niveau de l'humour...

C'est vrai. Le scénario est génial, il y a de nouveaux personnages. Po a une nouvelle amie qui s'appelle Zhen, il y a aussi la Caméléone, la nouvelle méchante qui n'est pas là pour déconner. Moi, je la vois un peu comme l'héroïne du Diable s’habille en Prada.

J'essaye toujours de travailler sur le papa que je ne veux pas être Manu Payet

Po reste toujours fidèle à lui-même. Est-ce que la gentillesse et la sincérité ne sont pas les meilleures armes au final ?

Oui, c'est super d'avoir un personnage qui grandit, qui mûrit, mais qui garde toujours les mêmes valeurs. Au départ, je m'imposais un peu de faire comme Jack Black, qui fait la voix originale de Po. Mais aujourd'hui, c'est Jack Black qui s’impose de faire comme Po. C'est devenu un personnage à part entière.

Vous n'en avez pas assez qu'on vous parle de raviolis ?

Pas du tout ! J’adore manger, pour le coup, ils ont pris le bon gars !

Vous êtes également sur scène avec "Emmanuel 2", un nouveau spectacle où vous parlez beaucoup de paternité. Que voulez-vous transmettre à votre fille ?

Je me suis rendu compte, avec ma jeune paternité, à quel point ce qu’on nous a transmis, même involontairement, impacte l'éducation qu'on donne à nos enfants. Ce n’est d'ailleurs pas toujours ce qu’il faudrait pour l’éducation d’un enfant aujourd’hui. Moi, j’essaye toujours de travailler sur le papa que je ne veux pas être. Il y a des choses qui peuvent être dites sans hausser le ton, sans sévérité. Donc, je fais ce travail, et c'est un boulot quotidien.