Sortie de "Bohemian Rhapsody" : tous fans de Queen

Le film "Bohemian Rhapsody" sortira dans nos salles de cinéma le mercredi 31 octobre. Il raconte l'histoire du groupe Queen et de son chanteur emblématique, Freddie Mercury, superstar des années 1980. Ce dernier est mort en novembre 1991 et pourtant, il reste une icône et ses tubes continuent à vivre à travers les générations. Dans les stades de football, où "We Are The Champions" saluait la victoire des Bleus, quand "We Will Rock You" accompagne l'entrée de multiples équipes sportives à travers le monde. Mais aussi dans n'importe quelle soirée où résonnera "Bohemian Rhapsody" et "I Want It All".