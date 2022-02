Patrice Leconte : "On m'avait raconté beaucoup de conneries sur Depardieu !"

Pourquoi celui-là en particulier ?

Avec Jérôme on s’était partagé le travail de relecture et moi je voulais que ce soit une histoire qui se passe à Paris. Simenon en a écrit 75 et ça a permis d’en éliminer un paquet. C’est Jérôme qui est tombé assez vite sur celui-là et ce qui m’a plu, ce qui m’a emporté et qui m’a bouleversé, c’était le fait qu’on retrouve une jeune fille de 18 ans, morte poignardée, dans une robe de soirée square des Batignolles. Et personne ne sait qui elle est. Le plus original, dans la littérature policière il me semble, c’est que Maigret enquête sur la victime plutôt que sur l’auteur de l’assassinat. D’habitude on essaie de savoir qui a fait le coup. Mais là il s’en fout, Maigret. Il n’arrive pas à dormir, tant qu’il ne sait pas ce qui s’est passé. Ce qui est renforcé par le fait qu’avec sa femme, ils ont eu une fille, qui est morte au même âge. Et c’est comme si Maigret courrait après son propre enfant, ce qui donne à l’histoire un côté sentimental pas si courant dans les Simenon.

C’est vrai que c’est Daniel Auteuil qui devait jouer Maigret ?

Tout au début, Daniel Auteuil nous avait dit 'Simenon, Maigret, ce serait bien'. Confusément on a pensé que ce serait lui. Et puis après non, il n’avait plus envie. Mais je ne l’accable pas, ça m’a permis de réaliser mon rêve de faire un jour un film avec Gérard Depardieu. Pas de faire un film pour faire un film. Mais d’avoir la jolie occasion de faire du cinéma ensemble. Moi j’adore cet acteur. Même quand il fait des films pas terribles, il y a toujours un moment de grâce. Il me bluffe. Et sincèrement ça m’énervait de le voir dans les films des autres. Ce qui est drôle, c’est qu’il est au courant de tout. Il doit savoir qu’Auteuil aurait pu faire ce film et que c’est parce qu’il nous a dit non qu’on lui a proposé. Eh bien il n’en a jamais parlé.