Souffrant d'une paralysie du visage, Justin Bieber annule des dates de concert

Le syndrome de Ramsay Hunt est une complication du zona qui survient lorsqu'une poussée touche le nerf facial près d'une oreille. En plus de la paralysie faciale, il peut entraîner une perte d'audition. Le chanteur a déclaré qu'il faisait des exercices du visage et prenait du temps pour "se reposer et se détendre et revenir à 100 %".