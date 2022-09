Souffrant de paralysie faciale, Justin Bieber interrompt à nouveau sa tournée mondiale

Le "Justice World Tour" reprendra-t-il ? Le chanteur canadien Justin Bieber, à nouveau touché par des problèmes de santé, a annoncé ce mardi 6 septembre, qu'il interrompait sa tournée mondiale de concerts pour la deuxième fois.

Début juin, l'artiste de 28 ans avait annoncé sur Instagram souffrir du syndrome de Ramsay Hunt, un trouble neurologique rare paralysant un côté du visage et provoqué par une réactivation du virus de la varicelle ou du zona. Justin Bieber avait alors interrompu sa tournée "Justice World Tour" à New York. Plusieurs concerts avaient été annulés aux États-Unis et au Canada, avant que le chanteur reprenne la scène en Europe et récemment au grand festival Rock in Rio, au Brésil.