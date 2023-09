Le thriller controversé "Sound of Freedom" sortira au cinéma en France en novembre

Sous couvert d'un film de genre efficace, Sound of Freedom est accusé par ses détracteurs d'être un outil de recrutement pour les groupes d'extrême droite et de promotion de théories complotistes de la mouvance QAnon, persuadés de l'existence d'un réseau mondial de trafic sexuel organisé par une élite de pédophiles satanistes. Elle est notamment défendue par Jim Caviezel, l’acteur principal.

Ces dernières années, l'ex-star de La Passion du Christ de Mel Gibson et de la série Person of Interest est apparue dans plusieurs meetings QAnon pour défendre la théorie selon laquelle les élites soutireraient du sang d'enfant pour se nourrir d'adrénochrome, une hormone qui aurait un pouvoir anti-vieillissement. Sound of Freedom a également reçu le soutien de Donald Trump, qui a organisé cet été une projection du film dans son club de golf du New Jersey.