"Sound of Freedom" : Saje, le distributeur chrétien du film qui fait polémique s'explique

Plébiscité aux Etats-Unis par la sphère complotiste, persuadés d’y voir la preuve de l’existence d’un réseau pédophile à l’échelle mondiale, le thriller "Sound of Freedom" est sur les écrans français depuis mercredi. Une sortie réalisée sous l’égide de SAJE Distribution, une société spécialisée dans les films basés sur la foi. Hubert de Thorcy, son fondateur, explique à TF1info son choix et défend sa démarche unique en son genre.

Succès surprise de l’été aux États-Unis, Sound of Freedom a battu le retour d’Indiana Jones et le dernier opus de Mission : Impossible au box-office. Inspiré de l’histoire vraie de Tim Ballard, un ancien agent gouvernemental qui a créé une ONG pour libérer les mineurs des réseaux de proxénétisme, ce thriller interprété par Jim Caviezel a été plébiscité par les complotistes du mouvement QAnon, persuadés d’y voir la preuve de l’existence d’un réseau pédophile à l’échelle mondiale. D’autant plus que l’acteur de La Passion du Christ s’est exprimé dans plusieurs de leurs rassemblements ces derniers mois.

Si le réalisateur Alejandro Monteverde assure n’avoir aucun lien avec ces milieux, c’est précédé d’un parfum de soufre que son film est sorti en France ce mercredi sous la bannière de SAJE Distribution. Une société spécialisée dans les "films basés sur la foi", dont le fondateur, Hubert de Torcy, a expliqué la démarche à TF1info...

Sound of Freedom a fait l’objet de vives controverses aux États-Unis en raison de sa récupération par les milieux complotistes. Avez-vous hésité à en acquérir les droits ?

Disons que ça a effleuré mon esprit ! Distribuer Sound of Freedom est un projet qu’on caressait depuis très longtemps puisque j’avais distribué tous les films d’Alejandro Monteverde. Il avait d’abord été acheté par la Fox, elle-même rachetée par Disney. Et puis au printemps dernier, on a appris que les droits avaient été récupérés par Angels Studios, une société qui produit la série The Chosen (une évocation de la vie de Jésus diffusée sur Canal +, ndlr), qu’on distribue nous-mêmes en France. Ce qui m’a permis de le voir au Marché du film à Cannes en mai et de candidater avant sa sortie aux États-Unis.

À l’époque, je pense qu’Angel Studios espérait un gros distributeur pour ce film, où les messages chrétiens sont assez light. Lorsque Sound of Freedom a cartonné, dépassant au box-office des franchises comme Indiana Jones, Mission : Impossible ou Transformers, ils ont reçu des propositions du monde entier, avant que j’obtienne finalement les droits en septembre. C’est vrai que j’ai été impressionné par la polémique importée des États-Unis durant l’été. Je l’ai trouvé complètement décalée et indécente par rapport au thème du film. On s’est quand même posé la question. Mais pour nous, la cause de la défense et de la protection des enfants nous a semblé plus importante que l’éventuel risque d’image.

Un film qui fait 180 millions de dollars au box-office américain, au départ, ça intéresse tout le monde ! Hubert de Thorcy

Sur les réseaux sociaux, certains ont affirmé que Sound of Freedom était censuré en France. Ou du tout moins que personne ne voulait le distribuer. Êtes-vous le seul à vous être positionné ?

Je suis sûr que non puisque lorsque Angel Studios ne faisait pas de retour à mon offre en juillet-août, l’une des raisons invoquées est qu’ils avaient reçu une quinzaine de propositions émanant de France. J’imagine que, si j’ai récupéré les droits, c’est soit parce qu’ils ont renoncé, soit parce qu’ils avaient fait des offres inférieures à ce qui était réclamé. Ou alors ils ont eu peur du risque d’image. Peut-être un peu tout à la fois. Mais un film qui fait 180 millions de dollars au box-office américain, au départ, ça intéresse tout le monde !

Combien d’entrées visez-vous avec Sound of Freedom ?

On le sort sur 214 copies dans toute la France. Je ne me suis pas donné d’objectif autre que de rendre le film disponible et accessible à un maximum de gens. En dessous de 115.000 entrées, je perdrai de l’argent. Au-dessus, je récupérerai ma mise et je commencerai à en gagner. Mais c’est une aventure qu’on ne maîtrise pas complètement. Ça a été compliqué de convaincre certaines salles de prendre le film. C’est compliqué de sortir les journalistes français de leur tropisme américain. Et ensuite, je ne sais pas quelle va être la réaction du public. Mais on n’a pas de regret parce qu’on sait pourquoi on le fait.

Quels sont les critères éditoriaux pour qu’un film soit distribué par SAJE ? Est-ce la foi chrétienne ? La foi au sens large ?

Le critère habituel, ce sont des films qui vont parler d’une manière ou d’une autre de Dieu et de la foi. C’est un genre que les Américains appellent les "faith-based movies", les films basés sur la foi. Et dans ce genre-là, il y a plein de choses différentes. Il y a des films quasiment de catéchèse, qui sont là pour transmettre la foi. Et d’autres plus grand public, avec une notion de foi plus discrète. C’est le cas de Sound of Freedom. Pour nous, il est dans notre ligne parce qu’il est l’illustration magnifique de cette phrase du Christ : "Ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait". Sur le fond, cette histoire est une parabole de l’Évangile. Et puis il se trouve que le film a été fait par des chrétiens, notamment des Sud-Américains chez qui la foi est forte. Donc la cohérence est totale.

Êtes-vous le premier à avoir cette démarche en France ?

Je suis le premier et le dernier ! Le seul en tout cas. Je suis considéré comme un distributeur de niche, avec une vraie expertise pour le type de public chrétien qui correspond aux films qu’on sort. D'ailleurs, lorsque les autres distributeurs sortent des films avec des messages chrétiens, comme StudioCanal avec Reste un peu de Gad Elmaleh, Metropolitan avec Une vie cachée de Terence Malick ou encore Universal pour le documentaire de Wim Wenders sur le pape François, ils font appel à nous en tant qu’agence de com' pour toucher les médias chrétiens. Ou organiser des séances scolaires avec tout le réseau de l’enseignement catholique.

Votre démarche est à mi-chemin entre le marketing et le prosélytisme. Pourquoi avez-vous créé cette société ?

À l’origine parce que, moi-même, j'ai la foi. J’ai eu la chance de faire une expérience forte de l’amour de Dieu quand j’avais 23 ans. Au cours d’une retraite de Pâques dans une église en Bourgogne, j’ai été envahi par une puissance d’amour. Elle a brûlé mon cœur, elle a brûlé mes lèvres… Ma vie a changé et, dès lors, je n’ai eu qu’une seule obsession : que d’autres puissent faire cette rencontre. J’ai travaillé pendant dix ans dans les médias chrétiens avant de lancer SAJE Distribution. J’ai notamment été animateur sur la chaîne KTO, j’ai fondé un journal qui s’appelle L’Invisible, conçu comme une porte d’entrée vers la foi. J’ai également créé une société de production audiovisuelle qui faisait essentiellement des documentaires, des miniséries humoristiques, toujours en lien avec la foi. À partir des années 2013-2014, j’ai vu beaucoup de films sortir aux États-Unis sur ce thème. Ils avaient beaucoup de succès là-bas, or personne ne les distribuait en France. Mais moi, je savais qu’il y avait un public chez nous.

Si aviez eu le choix entre La Passion du Christ et L’Exorciste, vous auriez distribué lequel ?

La Passion du Christ ! C’est un film un petit peu comparable à Sound of Freedom, pas seulement parce que Jim Caviezel tient aussi le rôle principal, mais dans le sens où il a aussi été précédé d’une réputation sulfureuse infondée. Aucun distributeur n’en voulait et c’est finalement un musulman, Tarak Ben Ammar, qui l’a sorti. Bien lui en a pris puisqu’il a fait 1,7 million d’entrées à l’époque !

Vous êtes candidat à la distribution de la suite, que prépare Mel Gibson ?

J’en rêve ! Mais pour le coup, je ne sais pas si je serai élu (rires). Les moyens mis par Mel Gibson sont délirants et je ne sais pas si on aura, nous, les moyens d’en acheter les droits. Mais si ce n’est pas moi, il est probable que je travaille avec lui qui pourra se l’offrir.