"Sound of Freedom" sort en France : on décrypte le film qui anime la sphère complotiste

Sound of Freedom ne diffuse pas de thèses complotistes à proprement parler, mais a été récupéré par la mouvance QAnon depuis sa sortie sur grand écran aux États-Unis. Celle-ci y a vu la confirmation de ses thèses et notamment de la théorie de l’adrénochrome, selon laquelle les élites mondiales participeraient à un vaste réseau d’enlèvements d’enfants pour consommer leur sang et récolter de l’adrénochrome pour conserver leur jeunesse. Un mythe totalement infondé, trouvant tout de même un certain public aux États-Unis et en France.

Ce n’est pas tant le récit de Sound of Freedom qui a été une source d’inspiration pour la sphère conspirationniste. En revanche, les deux hommes autour du récit ont pu servir de caisse de résonance : le vrai Tim Ballard et l'acteur qui l'incarne à l’écran. Tous deux ont déjà exprimé leur adhésion à la théorie de l’adrénochrome. Le premier a estimé que cette thèse pouvait se vérifier dans certains pays d’Afrique, tandis que le second a expliqué que de l’adrénochrome était obtenu grâce à la "torture de petits enfants". Un embarras qui s’est ressenti jusque dans l’équipe du film, puisque le réalisateur a pris ses distances avec son acteur. Auprès de Variety, Alejandro Monteverde est revenu aux origines du projet et souligné avoir choisi Jim Caviezel pour ses talents d’acteur et sa ressemblance physique avec Tim Ballard. Et donc pas pour ses idées, qu’il exprime publiquement à travers des rassemblements QAnon.