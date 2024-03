Sourire, air guitare et sortie en famille : ces images de Céline Dion font plaisir à voir

Toujours en convalescence, la chanson québécoise a fait une halte remarquée aux États-Unis cette semaine. D’abord aperçue à New York, c’est en tribunes d’un match de hockey à Boston qu’elle fait le show pour ses voisins. Signe que le moral est bon chez celle qui est privée de son public depuis deux ans en raison d’une maladie rare.

Son apparition surprise sur scène avait ému aux larmes les invités des Grammy Awards, le mois dernier. Celle en marge d’un match de hockey sur glace a achevé de redonner le sourire à ses fans. Car ils le savent mieux que personne : quand Céline Dion a le moral, toutes les excentricités sont permises. La chanteuse québécoise, en retrait de la vie médiatique pour raisons de santé, s’est invitée dans les vestiaires des Boston Bruins, jeudi 21 mars au soir, avant leur match face aux New York Rangers.

Accompagnée de ses jumeaux Nelson et Eddy, elle a lu à sa manière les noms des joueurs choisis pour entamer la rencontre. Elle en a chanté certains, en a hurlé d’autres. Toujours avec l’énergie et le grain de folie qui caractérisent chacun de ses passages sur scène. Elle a poursuivi en tribunes, se levant brièvement de son siège alors que la caméra était sur elle pour une session d’air guitare improvisé au rythme de "Livin On a Prayer" de Bon Jovi. "Oh oui, Céline Dion guérit et la nature aussi", résume un internaute qui partage sur X cette séquence rassurante.

Qu’il semble loin le temps où le silence de la diva, à l’image de celui de Kate Middleton, inquiétait son public. Il y a deux ans, Céline Dion découvrait qu’elle était atteinte du syndrome de l’homme raide, un trouble neurologique rare affectant ses muscles.

"Essayer de surmonter cette maladie auto-immune a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie", expliquait la semaine dernière à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SPS, Stiff Person Syndrome en anglais. Fragilisée, la quinquagénaire avait été contrainte d’annuler le reste de sa tournée mondiale pour poursuivre sa convalescence. Elle n’a fait sa première sortie publique en quatre ans à l’automne dernier pour un autre match de hockey avec ses fils, passionnés de la discipline.

Alors que certains sont persuadés qu’elle en a fini avec les concerts, Céline Dion assure le contraire. "Je reste déterminée à remonter un jour sur scène et à mener une vie aussi normale que possible", insiste-t-elle. Et si elle venait chanter pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à Paris cet été ? Après tout, il n’est pas interdit de rêver.