Bérénice Bejo traque un (très) gros poisson qui menace les championnats du monde de triathlon dans "Sous la Seine". Entre drame intime, horreur pure et message écolo, le film de Xavier Gens ne trouve jamais le ton juste. Une déception pour les amateurs du genre, malgré le clin d’œil rigolo à la prochaine actualité sportive.

Depuis Les Dents de la mer de Steven Spielberg, le film de requins est devenu un sous-genre à lui tout seul. Dans un passé récent, il a donné naissance à quelques jolies réussites comme Instinct de Survie de Jaume Collet-Serra ou 47 Meters Down de Johannes Roberts. Mais aussi à un nanar de haut vol, Sharknado, prolongé par cinq suites toutes plus improbables les unes que les autres. Dans l’une d’entre elles, un grand requin blanc sortait carrément les crocs dans l’espace ! Le réalisateur français Xavier Gens est allé moins loin avec Sous la Seine, disponible ce mercredi sur Netflix.

Bérénice Bejo incarne Sophie, une océanographe dont toute l’équipe a été massacrée par un requin lors d’une plongée en haute mer. Trois ans et un lagon de larmes plus tard, on la retrouve guide pour scolaires à l’Aquarium du Trocadéro. Toujours sous le choc, elle est approchée par Mika, une jeune militante écolo qui lui fait cette incroyable révélation : Lilith, le gros poisson à l’origine de ses malheurs, roderait dans les eaux de la Seine. Au même moment, l’ambitieuse maire de Paris s’apprête à y inaugurer les championnats du monde de triathlon… préludes aux prochains JO.

La maire de Paris jouée par Anne Marivin. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est vraiment pas sympa. - Sofie Gheysens/Netflix

Avouons-le tout de suite, ce clin d’œil à l’actualité donnait très envie de donner sa chance au produit, juste histoire de rigoler un peu. Mais il ne suffit pas à faire un bon film. Si Sous la Seine n’a pas à rougir de ses effets spéciaux, Xavier Gens et ses scénaristes se sont emmêlés les crayons en mixant le drame intime de l’héroïne, les scènes d’horreur pure et la volonté d’insuffler un message écolo dans l’air du temps. Aucune piste n’est véritablement approfondie et le réalisateur ne trouve jamais le ton juste pour capturer le spectateur dans ses filets.

Séduisante tête d’affiche sur le papier, Bérénice Bejo surnage comme elle peut dans cette grande tambouille. On l’avait adoré dans Coupez !, la comédie horrifique de Michel Hazanavicius où elle matait les zombies à coups de hache. Ici, on est juste frustré de la voir hurler en vain après ses camarades avant qu’ils se transforment en chair à sushis.

Enfin, si la plupart des seconds rôles sont cruellement sous-écrits, à commencer par le beau gosse torturé de la Brigade fluviale joué par Nassim Lyes, la Palme revient à la caricature de maire de Paris incarnée par Anne Marivin, tout droit sortie d’une mauvaise pièce de boulevard. Ni l’actuelle, ni ses rivales franciliennes, ne méritent ça.