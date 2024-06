Le réalisateur Vincent Dietschy affirme que le succès du moment sur Netflix est un copié-collé de son projet, "Silure". Comme dans le film de Xavier Gens, une héroïne lutte contre un requin qui rode dans la Seine avant les JO. Ses avocats demandent la suspension de la diffusion sur la plateforme avant un procès contre les producteurs.

Le film le plus regardé du moment sur Netflix est-il un plagiat éhonté ? N°1 dans 85 pays, Sous la Seine est au cœur d’une action judiciaire intentée par Vincent Dietschy, le réalisateur de Julie est amoureuse et Didine. D’après lui, le "blockbuster" de son confrère Xavier Gens serait un copié-collé maladroit de Silure, un projet qu’il a imaginé en 2011 et pour lequel il a déposé une demande d’aide à l’écriture auprès du CNC en 2014.

Voici le synopsis de Silure…

"Une jeune femme policière, plongeuse à la brigade fluviale de Paris, se trouve confrontée à un phénomène naturel inédit, incarné par un gigantesque silure, terriblement agressif, et tueur d’êtres humains. Tandis que le monstre sème la panique dans la capitale, menaçant la politique du maire à quelques jours du choix de la ville qui organisera les Jeux olympiques, l’héroïne se retrouve en première ligne pour affronter cette figure du mal d’un genre nouveau."

Et le synopsis de Sous la Seine…

"Été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l’écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n’ont d’autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale pour éviter un bain de sang au cœur de la ville."

135 "points de contact" entre les deux films

Si vous avez regardé Sous la Seine, la différence majeure entre les deux synopsis repose sur le personnage principal. Dans le projet de Vincent Dietschy, l'héroïne est une plongeuse de la brigade fluviale. Dans le film de Xavier Gens, c'est une scientifique qui s'allie à un plongeur de la brigade fluviale. Pour le reste, les avocats du plaignant ont relevé pas moins de 135 contacts dont la référence aux Jeux Olympiques. Contacté par différents médias, Netflix affirme n'avoir jamais entendu parler de Silure.

Dans Libération, Vincent Dietschy raconte avoir raconté son idée à un célèbre agent durant sa recherche de financement en janvier 2015. Après lui avoir promis de l'aider, ce dernier prend ses distances et ne donne plus signe vie. Huit ans plus tard, il raconte être tombé sur l'héroïne de son premier court-métrage qui lui explique avoir reçu une offre de casting pour un film dont le pitch ressemble à celui de Silure. "D'ailleurs elle pensait que c'est moi qui le réalisait", se souvient-il.

Ce vendredi, le tribunal judiciaire de Paris examine la demande du cinéaste et de ses avocats qui souhaitent obtenir la suspension de Sous la Seine, dans l'attente d'un procès contre Netflix et les producteurs qui se déroulera à une autre date. "Je veux que le vol dont j’ai été victime soit reconnu", déclare Vincent Dietschy au Parisien. "Même l’idée d’aller intercepter le poisson dans l’écluse du port de l’Arsenal, qui n'est quand même pas l’endroit le plus évident à Paris, c'était dans mon projet", s'étonne-t-il. "On ne peut pas me dire que là encore, c’est une coïncidence."