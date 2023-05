"Sous le tapis la violence" : à Cannes, des collages accusent le Festival de "complicité" avec des agresseurs

"Nous refusons la complicité du Festival de Cannes envers les agresseur.se.s et les harceleur.se.s sexuel.le.s, physiques et moraux", affirme le collectif dans un communiqué partagé sur Instagram, accusant la sélection officielle de "choisir la complaisance, le déni et la banalisation de la violence". "Pire encore, cette violence est brandie comme une composante inévitable du processus artistique et justifiée par le mythe du génie. Non, tout n'est pas excusable au nom de l'art", tempête-t-il. "Est-ce que la Palme justifie les moyens ?", s'interrogent ainsi les professionnels avec l'un de leurs collages.

"Comme on travaille tous sur les plateaux de tournage, ça fait un moment qu’on est hérissés par tout ce qui se passe, pour l’avoir vu, souvent sans pouvoir rien dire, l’avoir vécu ou subi", expliquaient dimanche les membres du collectif à Libération. "On veut leur dire que ça doit changer, que Cannes ne peut plus être leur maison dorée, et qu’on ne les lâchera plus", poursuivaient-ils, en collant un message "Les grands films existent, les plateaux éthiques aussi" sur une esplanade, face à la mer.