Soutien aux femmes d’Iran : la chanteuse turque Melek Mosso se coupe les cheveux en plein concert

Melek Mosso, 33 ans, a été révélée en 2015 grâce à sa participation dans l’édition locale de "The Voice". Depuis, elle est devenue l’une des chanteuses les plus populaires de la nouvelle génération en mélangeant musique pop et sonorités traditionnelles. Mais sa liberté de ton et son look – mini-shorts, épaules nues et tatouages apparents – ne sont pas du goût de l’AKP, le pari islamo-conservateur du président Erdogan.