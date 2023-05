"L'Odysée sonore" au Théâtre antique d'Orange : la mythologie, comme si vous y étiez

C'est une expérience unique au monde. Le Théâtre antique d’Orange (Vaucluse) propose à partir du 1er mai un spectacle immersif et multisensoriel inédit baptisé L'Odysée sonore. L'expérience qui dure 45 minutes a été pensée "à la manière d'Ulysse dans L'Odyssée d'Homère qui découvre royaumes et merveilles en s’aventurant aux confins de la mythologie", expliquent les organisateurs dans le dossier de presse de l'événement.

Les visiteurs sont ainsi invités à se déplacer librement au sein du plus vieux théâtre à ciel ouvert au monde (il fut construit par les romains au 1er siècle avant J.-C.), sur une surface de 5000 m², pour "un voyage dans les richesses sonores et musicales de notre monde". Grâce à un casque audio haute définition spatialisé et géolocalisé, ils découvriront, à la manière d'une chasse au trésor, des détails sonores cachés dans le théâtre. Chaque visiteur entendra au loin des mélodies dont il pourra s’approcher ou s’éloigner.