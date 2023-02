SPECTACLE - Michel Boujenah : 40 ans d'humour et pas une ride !

Quarante ans plus tard en effet, l'histoire de Michel Boujenah continue. Près de quatre décennies après Les Magnifiques, qui l'avaient révélé au grand public en 1984, il présente sur la scène du théâtre de la Madeleine Adieu les Magnifiques, l'histoire de trois vieux Juifs tunisiens. "On ne peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient, quelles que soient ses origines. On est à un moment où la mémoire est en train de disparaître", nous confie le comédien inquiet, "où est-ce qu'on les fout les vieux, aujourd'hui ?".