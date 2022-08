"Speed 2", le film que Sandra Bullock est "toujours gênée d'avoir tourné" 25 ans plus tard

Sandra Bullock (Annie) partage l’affiche avec Keanu Reeves (Jack), jeune premier du même âge auréolé du succès de Point Break. À l’été 1994, le binôme frôle l’excès de vitesse au box-office et engrange 350 millions de dollars pour un budget de 30 millions. Des chiffres qui poussent le studio 20th Century Fox à produire une suite. Trois ans plus tard, Speed 2 : cap sur le danger débarque en salles avec le même réalisateur, Jan de Bont, mais sans sa star masculine. "Je n’avais rien contre les artistes impliqués mais à l’époque, j’ai eu le sentiment que ça ne collait pas", finira par raconter l’acteur, 25 ans plus tard.