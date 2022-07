Le dernier "Spider-Man" reviendra au cinéma à la rentrée avec une version longue

L’annonce de cette "More Fun Stuff Version", la "version avec plus de trucs marrants", avait été faite en juin par les trois interprètes de Peter Parker. Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield s'étaient réunis le temps d’une brève vidéo postée sur Twitter dans laquelle chacun se présentait comme Spider-Man. Gardée secrète jusqu’au dernier moment, la présence du trio dans No Way Home a largement contribué au succès du long-métrage. L’apparition des deux plus vieux hommes-araignées avait entraîné des scènes de liesse dans les salles de cinéma, devenues virales sur les réseaux sociaux.