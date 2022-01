Spoliations nazies : les députés votent la restitution d'œuvres d'art aux ayants droit de familles juives

Onze dessins et une cire conservés au Musée du Louvre, au Musée d'Orsay et au Musée du Château de Compiègne ainsi qu'un tableau d'Utrillo conservé au Musée Utrillo-Valadon ("Carrefour à Sannois") font également partie des restitutions prévues. Un tableau de Chagall, intitulé "Le Père", conservé au Centre Pompidou et entré dans les collections nationales en 1988, a été ajouté. Il a été reconnu propriété de David Cender, musicien et luthier polonais juif, immigré en France en 1958.

Pour treize des quinze œuvres, les ayants droit ont été identifiés par la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations, créée en 1999. "C'est la première fois depuis l'après-guerre que le gouvernement engage un texte permettant la restitution d'œuvres des collections publiques" qui ont été "spoliées pendant la Seconde guerre mondiale ou acquises dans des conditions troubles durant l'Occupation en raison des persécutions antisémites", a fait valoir Roselyne Bachelot.