Accusé de désinformation sur le Covid-19, Joe Rogan reçoit le soutien de Dwayne Johnson

Si Dwayne Johnson n’a encore jamais participé à The Joe Rogan Experience, les deux hommes se connaissent et s'apprécient. En mars 2020, lorsque la star de Jumanji faisait planer le spectre d’une candidature à l’élection présidentielle, l’animateur avait assuré qu’il "voterait pour lui" à son micro. "Je serai derrière lui à 100%. Je suis à fond pour The Rock !".

Le coup de force de Neil Young, imité entre autre par la légende de la folk Joni Mitchell, a mis en lumière le succès monstre de Joe Rogan, dont le podcast est suivi par 11 millions d’auditeurs à chaque épisode. À son micro, des personnalités du showbiz comme Quentin Tarantino, Kanye West ou Miley Cyrus s’épanchent en fumant et/ou en buvant des coups.