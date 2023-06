Spotify cesse sa collaboration avec Meghan et Harry : quel avenir financier pour le couple ?

Des mots repris par WME, la nouvelle agence de talents qui représente désormais Meghan Markle. "L’équipe derrière 'Archetypes' reste fière du podcast qu’elle a créé. Meghan continue à développer plus de contenus pour le public d’'Archetypes' sur une autre plateforme", précise le texte. Deezer, Apple Music ou autre ? Des discussions seraient en cours pour trouver un autre port d’attache au podcast selon le Wall Street Journal qui dépeint les Sussex comme des victimes collatérales d’un marché toujours plus concurrentiel. La publication rapporte que Spotify a licencié 200 personnes pas plus tard que la semaine dernière dans le cadre d’un changement de sa stratégie éditoriale.