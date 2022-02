Spotify : l'animateur Joe Rogan s'excuse pour ses nombreux propos racistes pendant ses émissions

Dans une vidéo postée sur Instagram, il a présenté ses "excuses humbles et sincères" pour "la chose pour laquelle j'ai le plus de honte et de regrets à parler en public." Son utilisation de l'insulte "nègre" dans ses émissions au cours des 12 dernières années, récemment compilée par une récente vidéo, semble désormais "horrible, même pour moi", a-t-il reconnu. Il a également indiqué avoir supprimé un épisode de son podcast où il comparait sa présence dans un quartier noir au film "La planète des singes".

S'agissant de ses excuses, Joe Rogan a assuré sur Instagram n'avoir "jamais été raciste". "Il n'y a pas un seul contexte dans lequel une personne blanche peut se permettre" de prononcer cette insulte, a-t-il expliqué. "Je ne peux pas retourner en arrière et modifier ce que j'ai dit… Mais j'espère vraiment que cela a appris à beaucoup de monde à quel point ce mot est une insulte, venant de la bouche d'un homme blanc", a ajouté cette figure de l'anti-politiquement correct.