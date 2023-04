Squeezie, Gotaga et Brawks, les stars du stream, présentent leur équipe d'esport

Incontournable sur YouTube, où il rassemble pas moins de 18 millions d'abonnés (un record en France), le vidéaste Squeezie se lance dans un nouveau projet et dans univers qu'il n'avait pas encore exploré jusqu'à présent. Il s'est en effet associé à deux poids lourds de l'esport pour cofonder son club esport : Gotaga tout d'abord, suivi par 4 millions de fans sur Twitch, ainsi que Brawks, ancien joueur professionnel sur "Call of Duty" devenu artiste et streamer.

La structure lancée par le trio se nomme "Gentle Mates" : elle a finalement été dévoilée en ligne par le biais d'un clip très soigné, qui évoque une bande-annonce de film ou de série. Long d'à peine deux minutes, il a été visionné près de 4 millions de fois en moins de 24 heures.