"Squid Game : le défi" : le jeu inspiré de la série culte arrive sur Netflix

Ce mercredi, la plateforme dévoile l'émission de télé-réalité inspirée de la série à succès coréenne. Dans ce jeu hors norme, 456 candidats venus du monde entier vont s'affronter lors d'épreuves inspirées de la fiction. Le grand gagnant remportera la somme impressionnante de 4,56 millions de dollars.

Netflix continue de surfer sur le succès de Squid Game. En attendant la diffusion de la deuxième saison de sa série à succès (dont le tournage a débuté en juillet), la plateforme dévoile ce mercredi "Squid Game le défi", le jeu inspiré de la fiction créée par Hwang Dong-hyeok. Très attendue par les fans du programme, cette nouvelle téléréalité suit 456 vrais joueurs venus du monde entier prêts à tout pour remporter 4,56 millions de dollars (4,20 millions d'euros).

"C'est comme dans Charlie et la chocolaterie, je cherche le ticket d'or", explique une candidate en référence au film avec Johnny Depp et qui espère que le jeu va changer sa vie. "4,56 millions de dollars, les gens font bien pire pour beaucoup moins", estime un autre.

Des jeux connus mais aussi des surprises

Réunis dans des décors identiques à ceux de la série – le dortoir avec les immenses lits superposés, les escaliers multicolores – et vêtus du fameux survêtement vert, les joueurs vont se soumettre à des épreuves inspirées de jeux enfantins. Comme le désormais célèbre 1-2-3 soleil exécuté sous le regard meurtrier d’une poupée géante qui ouvre le bal, le jeu des billes ou le défi du Dalgona Candy, où il faut séparer un dessin sur une confiserie sans le casser.

Mais aussi de nouvelles épreuves, à l'image de la bataille navale géante, et des tests de personnalité dans lesquels les candidats pourront donner l'avantage à d'autres joueurs ou décider de les éliminer. Le tout sous l'œil attentif des fameux gardes vêtus de combinaisons rouges et de masques noirs. De quoi mettre à rude épreuve les nerfs des participants au fur et à mesure que les stratégies et le caractère de chacun se dévoile.

Contrairement à la série, les perdants ne seront évidemment pas froidement exécutés. Leur "mort" est simulée par l'explosion d'une poche de liquide noir, représentant le sang, que le candidat porte sous son T-shirt. Pour faire durer le suspense, Netflix n'a dévoilé ce mercredi que cinq épisodes. Les quatre suivants seront disponibles le 29 novembre, tandis que la finale aura lieu le 6 décembre.