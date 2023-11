"Squid Game : le défi" : traumatisés par le tournage, des candidats envisagent de porter plainte

Netflix a lancé cette semaine l’adaptation en jeu télé de la série sud-coréenne à succès "Squid Game". En janvier dernier, la presse avait publié les témoignages de plusieurs candidats se plaignant des conditions de tournage au Royaume-Uni. Plusieurs d’entre eux menacent de déposer une plainte collective contre les producteurs.

Mauvais karma pour "Squid Game : le défi" ? Depuis mercredi, les abonnés de Netflix peuvent découvrir ce jeu inspiré de la série coréenne à succès. Venus du monde entier, 456 candidats se sont affrontés dans des épreuves inspirées par les jeux de notre enfance, reconstituées dans un studio au Royaume-Uni. À la fin des dix épisodes – cinq sont déjà en ligne – il ne pourra en rester qu’un. Et il repartira avec un joli pactole de 4,56 millions de dollars.

Visiblement certains en ont bavé puisque dans un communiqué adressé aux médias britanniques, la firme Express Solicitors, spécialisée dans les accidents du travail, révèle avoir écrit des lettres de réclamation à la société de production Studio Lambert au nom de deux candidats qui se disent notamment victimes de blessures liées au froid.

"Squid Game" : inquiétude dans les cours d'école Source : JT 20h WE

"D’après les témoignages que nous avons recueillis, les limites de la sécurité au nom du divertissement ont été repoussées", déclare Daniel Slade, son PDG. "Or les sociétés de production doivent veiller à ce que les normes de santé et de sécurité sur leurs programmes ne mettent pas les gens en danger." Express Sollicitors indique par ailleurs être en contact avec d’autres candidats et s’activer pour réunir les preuves nécessaires en vue d’un dépôt de plainte collectif.

L’information n’est pas tout à fait une surprise puisqu’en janvier dernier, The Sun avait publié les témoignages accablants de plusieurs participants. L’un d’entre eux racontait que, sur le tournage de l'épreuve "Red Light, Green Light", qu’on peut voir dans le premier épisode, les candidats sont restés debout par -3° pendant plusieurs heures, pour une séquence qui ne dure à l’écran que quelques minutes.

Certains sont arrivés en pensant qu’ils allaient devenir millionnaires... Ils sont repartis en larmes Un candidat cité par "The Sun"

"Même en cas d’hypothermie, les gens étaient prêts à rester le plus longtemps possible parce que beaucoup d’argent était en jeu", témoignait un autre candidat. "Trop de gens étaient déterminés à ne pas bouger, alors ils sont restés là trop longtemps. Certains sont arrivés en pensant qu’ils allaient devenir millionnaires... Ils sont repartis en larmes."

Contacté par The Hollywood Reporter, le producteur exécutif John Hay reconnaît que le tournage de cette épreuve a été long et compliqué. "Mais tout le monde était préparé", précise-t-il. "Nous avons tout anticipé, nous avons testé chaque candidat à l’avance et nous nous sommes assurés de prendre toutes les mesures appropriées."

Le producteur Stephen Lambert adresse tout de même une petite pique bien sentie aux candidats : "Nous avons remis le plus gros montant de l’histoire des compétitions télévisées", rappelle-t-il. "Donc il ne fallait pas s’attendre à une promenade de santé pour remporter 4,56 millions de dollars"...