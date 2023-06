"Squid Game" saison 2 : Netflix dévoile le nouveau casting

Il s'agit de Yim Si-wan, ex-membre du groupe de K-pop ZE:A et acteur de la série Strangers from hell ; Kang Ha-Neul, vu dans le thriller coréen Forgotten ; Park Sung-Hoon, à l'affiche l’autre succès coréen de Netflix The Glory ; et enfin le chanteur Yang Dong-geun.

À l'instar de la première saison, ces nouveaux épisodes seront écrits et réalisés par le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, qui a remporté un Emmy Award l’an dernier. Netflix n'a pas encore dévoilé la date de la sortie de la saison 2, pour le moment prévue pour fin 2024, sans plus de précision.