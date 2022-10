"Star Academy" : Elodie Frégé, Quentin Mosimann, Magali Vaé… Que deviennent les anciens gagnants ?

C'est la grande gagnante de la première saison. Et celle qui s'en est sans aucun doute le mieux sortie puisque la jeune femme a rapidement connu le succès après la fin de l'émission. À l'aube de ses 40 ans, Jenifer a publié huit albums et en sortira très prochainement un neuvième, devenant une artiste incontournable de la chanson française. La coach de "The Voice" et "The Voice Kids" a également entamé une carrière de comédienne au cinéma (Les Francis, Faut pas lui dire) et à la télévision (Traqués, Le temps est assassin). Elle a également sorti en 2020 sa toute première collection de déco, Ligati. Côté vie privée, elle est la maman de trois garçons, Aaron, 18 ans, qu'elle a eu avec le musicien Maxime Nucci, Joseph, 8 ans, fruit de ses amours avec le comédien Thierry Neuvic, et Juvanni, né en 2021, de son mariage avec Ambroise Fieschi, un restaurateur corse. Son rôle dans la nouvelle "Star Academy" est pour l'instant tenu secret.