"Star Academy" : à peine sorti, le premier single de Pierre Garnier déjà en tête des ventes

Quatre jours seulement après sa victoire, le Normand de 21 ans s’est emparé de la première place du classement iTunes avec "Ceux qu’on était". Une chanson de son cru qu’il a interprétée au Château avant de la chanter à l’improviste lors de la finale grâce à Dadju. Le phénomène s’étend aussi sur les réseaux sociaux, où il frappe déjà plus fort que Jenifer.

Le rendez-vous était donné à minuit pile. Une heure tardive qui n’a pas découragé les plus impatients, déterminés à découvrir la version studio de la chanson qui a sans doute fait basculer la finale de la "Star Academy". Quatre jours après la finale de la saison 2023, son vainqueur Pierre Garnier a enfin dévoilé "Ceux que j’étais", qu’il avait promis de "sortir le plus vite possible". Un premier single d’autant plus particulier que c’est lui qui l’a écrit, "quelques semaines seulement avant" de s’installer au Château.

"Au départ on travaillait à plusieurs avec des copains, on avait du mal à avancer et on s’est posé pour réfléchir à un sujet qui nous parlait : les histoires d’amour qui se terminent mal !", nous racontait-il au lendemain de son sacre. Cette chanson, les téléspectateurs assidus de la "Star Ac’" l’ont découverte dans les quotidiennes et en ont fait un tube viral avant même la fin de l’émission. Quand Dadju interrompt la finale en direct pour lui permettre de l’interpréter seulement accompagné d’une guitare, le public connaît déjà les paroles par cœur. Le phénomène se reproduira plus tard sur le plateau de "Quotidien".

Il approche du million d'abonnés sur Instagram

Pierre Garnier a dû s’y reprendre à deux fois au moment de poster le lien pour précommander le single en ligne. Car en raison d’un trop grand nombre de connexions simultanées, les liens n’étaient plus accessibles. Alors il n’y a rien de bien surprenant à découvrir "Ceux qu’on était" en tête des ventes sur iTunes ce mercredi 7 février.

Ce qui est plus étonnant en revanche, c’est de voir surgir des commentaires se disant déçus du résultat final et réclamant la version acoustique entendue ces dernières semaines. La rançon de la gloire de réseaux sociaux impitoyables, souvent gratuitement, loin de la bienveillance qui a animé la promotion 2023 de la "Star Academy". On préfèrera retenir les mots d’encouragements de la répétitrice Lucie Bernardoni saluant "son grand", de la chanteuse Louane ou encore du couturier Simon Porte Jacquemus qui l’avait habillé pour la finale.

Avant de penser à son album, Pierre Garnier a les yeux rivés vers la tournée de quatre mois qui l’emmènera en France, en Belgique et en Suisse avec six de ses camarades. Il jettera aussi peut-être un œil à un indicateur de popularité qui pourrait bien changer la donne. Son nombre d’abonnés sur Instagram ne cesse de grimper depuis la finale, s’établissant à 958.000 ce mercredi à la mi-journée.

C’est plus que le coach de "The Voice" Vianney, plus aussi que Jenifer, la toute première gagnante de la "Star Academy" qu’on ne présente plus. De quoi assurer au natif de la Manche une belle visibilité numérique pour des débuts musicaux qu'on imagine aussi retentissants que ceux de l’ancien vainqueur de "The Voice" Kendji Girac, dont le premier album s’était classé numéro un des ventes il y a dix ans.